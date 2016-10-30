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توفير 799 فرصة عمل بالكويت خلال 50 يومًا

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توفير 799 فرصة عمل بالكويت خلال 50 يومًا توفير 799 فرصة عمل بالكويت خلال 50 يومًا

استطاع مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة بالكويت، توفير 799 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص من مختلف التخصصات، وذلك خلال الفترة من أول سبتمبر وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وتتلقى المنشآت الطالبة طلبات المتقدمين تباعاً للعمل عليها وتصنيفها حسب شروط تلك المنشآت واستقبال اللجان المشكلة من تلك المنشآت لإجراء المقابلات مع من تنطبق عليهم الشروط لاختيار المناسب منها .

وسبق وأعلنت الوزارة عن 669 من تلك الفرص، ويجرى اتخاذ إجراءات الإعلان عن آخر مجموعة تم إرسالها وعددها 130 فرصة عمل بمهنة سائق معدات ثقيلة، وعامل ميكانيكي نقل، وتركيب عجلات، وصباغ سيارات دوكو، وحداد سيارات، بمرتبات مجزية مع توفير السكن والمواصلات من وإلى العمل .

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