بالصور.. كواليس حلقة روبي مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي الفنانة روبي وذلك غدا الاثنين في تمام الحادية عشر مساءا.

ويظهر خلال الحلقة كيف أن روبي في منتهى التميز وأصبحت أيقونة من الأيقونات القليلة جدا لجيل كبير جدا من الشباب المصريين ويختلف الرأي حول تميزها هل بسبب جمالها أم لأن تمثيلها مميز أم لأن صوتها جميل أم لأنها مثيرة ومغرية ولكن المؤكد أنها ذكية جدا ونجحت في أن تجعل جيل بأكمله يرها فتاة أحلامه.

وخلال الحوار تبدو روبي وكأنها لا تحس بنفسها ولا تحس أنها أيقونة من الأيقونات وفتاة أحلام جيل كامل على الرغم من وجود مدونين كثر يكتبون عنت غنائها وتمثيلها ويكتبون سبب حبهم فيها فمنهم من يرى سمارها السبب وهناك من يقول إنها مصرية أي “صنع في مصر” وأيضا من يرى أنها موهوبة وأيضا لأنها صامتة وقليلة الظهور.

وتتحدث روبي خلال الحلقة عن كيف أنه عندما عرض عليها الحوار لم ترفض بل على العكس حضرت وقدمت بروفات للحلقة لتتحدث خلال الحلقة بما في قلبها وتوضح كواليس رحلتها الفنية والغنائية.

وتكشف الفنانة خلال الحوار عن نشأتها وهل كانت تحب الغناء من صغرها وكيف أثر موضوع الإعلانات على دراستها في الثانوية العامة وأيضا كيف جاءت لها مرحلة الشهرة والعمل في فيلم سكوت هنصور مع المخرج الراحل يوسف شاهين بالاضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.