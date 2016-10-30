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بالصور.. رئيس هيئة الرقابة المالية: إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر

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بالصور.. رئيس هيئة الرقابة المالية: إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر بالصور.. رئيس هيئة الرقابة المالية: إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى مصر

>كتب أحمد حسن تصوير أشرف فوزى

أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القطاع العقارى نشاط كثيف التمويل، لافتا إلى أن التأجير التمويلى هو الأنسب لمشروعات القطاع العقارى.

 

وأضاف شريف سامى، خلال مؤتمر التمويل العقارى، أنه تم إصدار ترخيص لأول صندوق استثمار عقارى فى ، لافتا إلى أن الهيئة تسعى حاليا من خلال عقد لقاءات مختلفة مع المحافظين لاستغلال الأراضى والمواقع غير المستغلة والتى تقدر بالمليارات.

 

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من استغلال العقارات غير المستغلة هى تحقيق دخل إضافى لتلك الجهات والخزانة العامة للدولة، وزيادة النشاط الاقتصادى، وغيرها من الأهداف التنموية.

 

وأشار شريف سامى، أن المزايا التى تحققها صناديق الاستثمار العقارى، تحويل الأصول إلى أداة مالية، فضلا عن أن الجهات العامة لا يوجد لديها خبرات فى التنمية العقارية، بالإضافة إلى إمكانية استقطاب أموال مصرية وأجنبية لتنمية المحافظات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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