إقلاع الطائرة اليمنية بعد تأخر ٧ ساعات بسبب تصريح عبور الأجواء

أقلعت من مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، رحلة الخطوط اليمنية رقم 601، وذلك بعد تأخر 7 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف بعبور الأجواء .

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن الخطوط اليمنية استأنفت رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولى، وذلك بإقلاع رحلاتها رقم 601 المتجهة إلى مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية السعودية، لنقل المواطنين العالقين فى مصر وذلك بعد توقف تعدى الـ 4 أشهر .

وأضافت المصادر أن الرحلة تأخرت عن الموعد المحدد لها ما يقرب من 7 ساعات، حيث كان محدد لها فى الـ 3 من صباح اليوم الأحد، وأقلعت فى الـ 10 وذلك للحصول على تصريح لعبور الأجواء .