غدا طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 28

الإسكندرية 18 26

مطروح 17 25

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

بلطيم 19 25

الإسماعيلية 17 28

السويس 19 29

العريش 17 26

نخل 18 25

طابا 19 27

الطور 20 27

مرسى علم 23 28

الغردقة 22 29

شرم الشيخ 23 29

رفح 16 25

كاترين 12 23

سيوة 15 27

المنيا 20 28

الفيوم 20 28

رأس سدر 21 27

أبوسمبل 23 31

وسط الدلتا 21 27

أسيوط 17 30

سوهاج 18 30

الأقصر 21 31

أسوان 23 32

شلاتين 24 31

حلايب 25 30

الوادى الجديد 19 30

قنا 20 31

نويبع 23 27

السلوم 16 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 38

المدينة 21 36

الرياض 21 34

المنامة 26 31

أبوظبى 22 33

الدوحة 24 33

الكويت 19 34

دمشق 13 27

بيروت 22 27

عمان 15 24

القدس 15 22

غزة 19 27

بغداد 17 32

مسقط 24 31

صنعاء 07 25

الخرطوم 28 40

طرابلس 16 27

تونس 14 24

الجزائر 10 26

الرباط 14 27

نواكشوط 25 38

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة صفر 10

اسطنبول 09 14

اسلام اباد 15 30

نيودلهى 17 30

جاكرتا 25 31

بكين 02 06

كوالامبور 24 32

طوكيو 10 19

أثينا 14 18

روما 10 21

باريس 06 19

مدريد 06 23

برلين 04 10

لندن 10 17

مونتريال 01 06

موسكو -2 -1

نيويورك 07 13

واشنطن 11 16