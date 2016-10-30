منظمة الشعوب والبرلمانات العربية تدعو إياد مدنى للاستقالة

أدانت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، اليوم الأحد، التصريحات الصادرة عن أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، إياد مدنى، واعتبرتها تدخلا سافرًا وجسيما فى الشئون الداخلية المصرية وقيادتها السياسية.

وأكدت المنظمة، فى بيان أصدرته، أن هذه التصريحات لا تتسق مع مسئوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة، وتؤثر بشكل جوهرى على نطاق عمله، ما يتطلب تقديمه الاستقالة فورا فى محاولة لاحتواء الموقف.

وأشار رئيس المنظمة، عبد العزيز عبد الله، إلى أن تصريحات إياد، خلال كلمته فى حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، أثبتت فشله فى وظيفته فى تمثيل العالم الإسلامى، حيث تنافى حديثه مع مبادئ الدين ويخلو عن الأعراف الدبلوماسية والبروتوكولية.

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إياد أمين مدنى، قد اعتذر عن الإساءة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وأنه لم يقصد الإساءة للقيادة المصرية، مؤكدا احترامه للرئيس السيسى الذى يكن له تقديرا كبيرا كقائد عربى محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة فى قلب كل عربى ومسلم.