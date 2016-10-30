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لجنة الشئون العربية بالبرلمان: تصريحات إياد مدنى خرق جسيم لقواعد الدبلوماسية

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لجنة الشئون العربية بالبرلمان: تصريحات إياد مدنى خرق جسيم لقواعد الدبلوماسية لجنة الشئون العربية بالبرلمان: تصريحات إياد مدنى خرق جسيم لقواعد الدبلوماسية

>(أ.ش.أ)

وصف النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التصريحات التى أدلى بها إياد مدنى أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى خلال اجتماع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم "الإيسيسكو"، بأنها خرق جسيم لكل قواعد السياسة والدبلوماسية والأخلاق والقيم والدين.

 

وقال الجمال- فى بيان اليوم الأحد، أن إياد مدنى وجه عبارات رخيصة تحمل الإهانة والسخرية من رئيس جمهورية العربية ورموزها وشعبها أجمع.

 

وأضاف أن "التصرف الشاذ الذى قام به هذا الرجل الذى يحتل منصباً مرموقاً فى منظمة التعاون الإسلامى قد أساء لمنظمته وللمنظمة التى دعته لاجتماعاتها وللمملكة العربية التى يمثلها فى المنظمة وشعبها قبل أن يسئ إلى مصر ورموزها" .

 

وأوضح الجمّال أن "المنظمة التى يعمل بها تعمل على تعزيز التعاون الإسلامى بين الدول والأشقاء، وأن تكون نبراساً للمسلمين، فى الالتزام بقواعد الدين، والأخلاق ولكن الرجل قد ضرب بكل ذلك عرض الحائط، لنزوة فى نفسه، أو خلل فى سلوكه".

 

وأشار إلى أن الموقف المشرف للأخوة السعوديين فى رفض هذه التصريحات المشينة، بل وإطلاقهم حملة لا يمثلنى، تمثل دليلاً واضحاً على الأخوة، والروابط العميقة التى تربط بين الشعبين الشقيقين، مطالبا منظمة التعاون الإسلامى بمحاسبة ممثلها وأمينها الذى أساء إليها وإلينا بهذه السقطة الجسيمة .

 

وتابع الجمال: "أن الشعب المصرى ليدرك تماماً أن هذا التصرف الفردى غير المسئول لا يعبر عن أى مواقف شعبية أو رسمية للأشقاء فى السعودية، ونأمل أن يتفهم الإعلام فى كلا البلدين هذه الحقيقة فيضعها فى حجمها المناسب، دون تضخيم" .


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مصر 365

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