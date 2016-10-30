الأرصاد: طقس الاثنين معتدل شمالًا والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 21 28

الإسكندرية 18 26

مطروح 17 25

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

بلطيم 19 25

الإسماعيلية 17 28

السويس 19 29

العريش 17 26

نخل 18 25

طابا 19 27

الطور 20 27

مرسى علم 23 28

الغردقة 22 29

شرم الشيخ 23 29

رفح 16 25

كاترين 12 23

سيوة 15 27

المنيا 20 28

الفيوم 20 28

رأس سدر 21 27

أبوسمبل 23 31

وسط الدلتا 21 27

أسيوط 17 30

سوهاج 18 30

الأقصر 21 31

أسوان 23 32

شلاتين 24 31

حلايب 25 30

الوادى الجديد 19 30

قنا 20 31

نويبع 23 27

السلوم 16 27.