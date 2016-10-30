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مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار بمدينة القطيف

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مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار بمدينة القطيف مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار بمدينة القطيف

أرشيفية – الشرطة

قالت قناة العربية  إن رجل أمن سعوديا قتل وأصيب آخر يوم الأحد في إطلاق نار بمدينة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وبحسب رويترزأضافت القناة أن إطلاق النار وقع بينما كان الاثنان في دورية. ولم تقدم معلومات عن المهاجمين لكنها قالت إن من المتوقع أن تعلن السلطات المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقتل مسلحون بالرصاص رجلي أمن الأسبوع الماضي في شارع سكني بمدينة الدمام المجاورة. وقتل اثنان آخران بالرصاص في الدمام في شهر سبتمبر أيلول.

والمنطقة الشرقية مركز إنتاج الكثير من نفط المملكة ويعيش فيها الكثير من أبناء الأقلية الشيعية في السعودية.

 

 

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