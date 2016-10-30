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اليوم.. دينا عصمت تواجه سرطان الثدي على «دريم»

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اليوم.. دينا عصمت تواجه سرطان الثدي على «دريم» اليوم.. دينا عصمت تواجه سرطان الثدي على «دريم»

الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج “هي”، المذاع على شاشة “دريم”

تستضيف الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج “هي”، المذاع على شاشة “دريم” في الفقرة الأولى من حلقة اليوم الأحد – دكتورة جيهان الشعراني، استشاري علاج الأورام بمستشفى الشرطة، ومديرة المؤسسة الدولية لأورام الثدي والنساء، ودكتورة نجلاء عبد الرزاق، أستاذ الأشعة بالقصر العيني، ورئيس المؤسسة الوردية لمكافحة سرطان الثدي.

ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن طرق الوقايا، والكشف المُبكر لسرطان الثدي.

وتتناول الفقرة الثانية، حكايات مرضى، ومحاربات مرض السرطان، مع إصلاح الغزاوي، جيهان عبد الفتاح، والدكتورة صفا الخولي، ضيوف الفقرة.

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