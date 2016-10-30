600 درهم مخالفة استخدام مسار الحافلات في الممزر والغبيبة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أنه سيتم بدءا من الغد التطبيق الفعلي لمخالفات استخدام المركبات الخاصة لمسار الحافلات في مرحلته الثانية في شارعي الممزر والغبيبة، حيث تبلغ قيمة المخالفة 600 درهم، وذلك بعد أن انتهت الفترة التجريبية اليوم 31 أكتوبر الجاري، حيث تم توعية سائقي المركبات الخاصة من مستخدمي المسار لمدة شهر عبر مخالفات غير مسجلة بلغ عددها 8439 مخالفة توعوية أي دون فرض غرامات مالية.

وقال السيد عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: لقد حرصنا على توعية سائقي المركبات الخاصة الذين يستخدمون مسار الحافلات في شارعي الممزر والغبيبة قبل تحرير أي مخالفة، حيث قمنا بتحديد فترة لتمتد لمدة شهر من 30 سبتمبر الماضي ولغاية اليوم 31 أكتوبر، حررنا خلالها مخالفات توعوية أي دون غرامة مالية لإشعار السائقين بضرورة الالتزام بالقانون بدءا من الغد، الأول من نوفمبر، مشيراً إلى أن المخالفة التي تبلغ قيمتها 600 درهم يتم تحريرها بطريقتين، الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة، والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي، فيما إذا تعرض سائق المركبة للغرامة مرتين عن نفس المخالفة تُحسب له غرامة واحدة فقط.

وأوضح أنه لضمان انسيابية حركة المركبات الأخرى في الطريق، فقد خصّصت الهيئة مسافة قرابة (20) مترا لتكون مسافة آمنة (Grace Distance) تكون بالقرب من المخارج والمنعطفات ونقاط التحميل (Drop off Areas) وذلك للسماح لأصحاب المركبات الأخرى الانعطاف للخروج من هذا المسار، وإلى أن النظام رقم (1) لعام 2010، بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي، حدد المركبات التي يسمح لها باستخدام المسارات الخاصة، وهي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، ومركبات شرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة، ويسمح للمركبات العائدة للأفراد باستخدام المسار الخاص للحافلات في حالات الدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية فقط.

وأكد شاكري، أن تطبيق نظام (المسار) للحافلات ومركبات الأجرة، الهدف منه زيادة حصة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان في إمارة دبي، وتقليل الاختناقات والازدحامات المرورية، وتحسين نسبة الالتزام بمواعيد رحلات الحافلات العامة ومعدل وصول مركبات الأجرة، والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة لوسائل النقل، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.