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بعد انقطاع أسبوعين.. مجلس النواب يعاود جلساته اليوم

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بعد انقطاع أسبوعين.. مجلس النواب يعاود جلساته اليوم بعد انقطاع أسبوعين.. مجلس النواب يعاود جلساته اليوم

مجلس النواب – أرشيفية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، أعمال جلساته العامة بعد توقفه لمدة أسبوعين، تحديدًا منذ 18 أكتوبر، نظرًا لسفر رئيس المجلس برفقة وفد برلماني إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور أعمال اجتماعات البرلماني الدولي، بالإضافة إلى حضور وفد برلماني آخر للمؤتمر الوطني للشباب، والذي انعقد في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

ومن المقرر عقد 6 جلسات خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، بواقع جلسة صباحية وأخرى مسائية.

ويفتتح المجلس جلساته، بمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها عدد من النواب بشأن العديد من القضايا، وهي سياسة بشأن الكتل السكانية، والمتداخلة مع هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي، وسياسة الحكومة بشأن تلوث مياه النيل.

وتتضمن قائمة الطلبات” احتكار بعض السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى سياسة الحكومة تجاه مشكلة البطالة، وتجاه شركات الغزل والنسيج”.

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