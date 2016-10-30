مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية يغادر القاهرة عقب لقاء شيخ الأزهر

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، الدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، متوجهًا إلى الأردن عقب زيارة استمرت عدة أيام بمصر.

والتقى الهباش – خلال زيارته للقاهرة – بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بمدينة القدس والأماكن المقدسة، فضلًا عن مناقشة الأوضاع في دولة فلسطين، حسبما أفاد مراسلنا.

يُذكر أن الهباش أكد أن اللقاء جاء لإطلاع مشيخة الأزهر الشريف، على تطورات قرارات اليونسكو الخاصة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بكافة مرافقه وتوابعه من المساطب، مدارس العلم، ساحة البراق، والقصور الأموية المتاخمة للمسجد الأقصى المبارك.