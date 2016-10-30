«داعش» يعلن مسؤوليته عن طعن شابين في ألمانيا

قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش يوم الأحد إن أحد أتباع التنظيم نفذ هجوما بالطعن على شابين في مدينة هامبورج الألمانية قبل أسبوعين.

وفي الواقعة طعن مهاجم مجهول الهوية فتى وفتاة كانا يجلسان تحت جسر عند نهر ألستر في وسط هامبورج. وطعن المهاجم فتى يبلغ من العمر 16 عاما عدة طعنات ودفع الفتاة التي ترافقه (15 عاما) وأوقعها في النهر.

وتوفي الشاب متأثرا بالطعنات بعد فترة وجيزة من نقله لمستشفى في حين تمكنت الشابة من الفرار.

وبحسب رويترز قالت وكالة أعماق “جندي من الدولة الإسلامية طعن شخصين بمدينة هامبورج في 16 من الشهر الحالي. ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف.”

ورفضت شرطية في هامبورج التعليق على إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته وأشارت إلى بيان سابق أصدرته الشرطة بعد فترة وجيزة من الهجوم.

وأفاد البيان أن المهاجم “يبدو من مظهره أنه جنوبي” ويتراوح عمره بين 23 و25 عاما وله لحية خفيفة.

وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن خلفية الهجوم لم تعرف بعد وإن التحقيق جار.

ويقول خبراء إنه لم يتضح مدى الصلة التي تربط بين الجماعات والأفراد الذين يزعمون ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويتعرض التنظيم لضغوط كبيرة من قوات إقليمية ودولية في سوريا والعراق.