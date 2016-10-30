رئيس منظمة السياحة العالمية يصل القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأقصر

وصل مطار القاهرة الدولي، كلُ من طالب الرفاعي، رئيس منظمة السياحة العالمية، وعمرو عبد الغفار، المدير الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية، والوفدين المرافقين لهما، في زيارة للبلاد.

وتأتي زيارة كل من “الرافاعي”، و”عبد الغفار”، للمشاركة بالمؤتمر العالمي للسياحة والمقام في الأقصر، حسبما أفاد مراسلنا.

صرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، بأنهم وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمه من عمان، حيث أشرفت نسرين عثمانلي، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، على إنهاء إجراءات وصول رئيس المنظمة في استراحة كبار الزوار ، مع ممثلي الهيئة والوزارة.

وأضافت المصادر أن غادر الوفد إلى الأقصر، للبدء في أعمال المؤتمر.