وصول 1804 سائحين لميناء شرم الشيخ

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ البحر الأحمر، تشهد نشاط ملحوظ للسفن السياحية بموانيها حيث شهد ميناء شرم الشيخ صباح اليوم استقبال السفينة السياحية Mein Schiff 1 و على متنها 1804 سائح من مختلف الجنسيات و819 طاقم قادمة من ميناء سفاجا، لزيارة مناطق راس محمد وسانت كاترين ودهب وكامب حبيبة ونويبع نبق ووادى مندر وخليج نعمة والاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص وسياحة السفارى والاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء.

واستقبل الفوج السياحى كلا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وسط اجواء احتفالية بالمزمار البلدى و الفنون الشعبية و التنورة و تم تبادل الهدايا التذكارية و توزيع الورود .

وشدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على كافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة انهاء اجراءات التفتيش و الجمارك و الجوازات .

والتأكيد على التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم بالمدينة يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين تأكيدا لتوافر الامن و الامان بمدينة شرم الشيخ .