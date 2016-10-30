وصول 6500 طن بوتاجاز لموانى السويس

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Ocean quartez وعلى متنها 23 الف طن فحم بترولى فحم بترولى اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لانتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم.

وذكر بيان للهيئة اليوم، أنه تم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم ( 964 ) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ( ملحق رقم 12 )، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.

على جانب اخر، غادر الميناء السفينة السياحية Mein Schiff 1 وعلى متنها 1807 سائح من مختلف الجنسيات و821 طاقم متجهة إلى ميناء شرم الشيخ والسفينة السياحية VOYAGER وعلى متنها 402 سائح من مختلف الجنسيات و216 طاقم متجهة إلى ميناء صلالة بسلطنة عمان والسفينة Chioc Luce وعلى متنها 23 الف طن فوسفات متجهة إلى اندونيسيا، بينما شهد الميناء بالأمس العبارة امانة وعلى متنها 206 راكب و26 سيارة.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 285 راكب و5 تريلا و11 براد كما تغادر العبارة ايلة وعلى متنها 46 راكب و3 براد و1 تريلا والسفينة بريدج وعلى متنها 24 براد و18 تريلا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 527 راكب و14 تريلا و10 براد فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 166 راكب و39 شاحنة و9 سيارة.

كما شهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 523 راكب و93 سيارة متجهة إلى ميناء ضبا السعودى والعبارة لابسبس وعلى متنها 90 راكب من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ.