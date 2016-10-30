نائب رئيس جامعة المنصورة يناقش مشروع تخرج لخدمة طلاب الجامعة

عقد الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع طلاب من الفرقة السنة النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات بخصوص مناقشة كيفية توظيف طاقاتهم لخدمة الجامعة من خلال موقع الكترونى وتطبيق على الموبايل يقدمه الطلاب كمشروع تخرج يخدم العملية التعليمية.

بداية من توضيح كيفية التقدم للجامعة والخدمات والأنشطة الطلابية والمواد والمقررات الدراسية وحتى التعريف بخدمات الإقامة بالمدن الجامعية والعلاج من خلال المستشفيات والمراكز الطبية مع الإشارة لنماذج مشرفة من الجامعة وسيتضمن المشروع لقاءات وفيديوهات ومواد ومقررات علمية فى صورة الكترونية ويتضمن أيضا الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين بلغات مختلفة.