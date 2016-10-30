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طرح 500 رأس عجول سودانى بـ 60 جنيه للكيلو بأسيوط

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طرح 500 رأس عجول سودانى بـ 60 جنيه للكيلو بأسيوط طرح 500 رأس عجول سودانى بـ 60 جنيه للكيلو بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن طرح كميات من اللحوم السودانى المبردة بأسعار مخفضة من خلال منافذ ثابتة ومبردات متحركة بكافة مراكز وقرى المحافظة لتغطية احتياجات المواطنين، مؤكدًا اهتمام الدولة بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة لافتاً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لحماية المستهلك من الغش التجارى والتلاعب بالأسعار.

وأوضح المهندس شريف بركات مستشار المحافظة لشئون الثروة الحيوانية أنه سيتم طرح 500 رأس من العجول السودانية المبردة بسعر 60جنيه للكيلو جرام للحوم المشفاه لافتاً إلى طرح هذه اللحوم فى الاسواق بإشراف مديريتى الطب البيطرى والتموين ورؤساء مجالس المدن والقرى والمتابعة الميدانية ومشروع الثروة الحيوانية مشيراً إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بزيادة عدد المبردات والمنافذ التسويقية بالمراكز والقرى.

وأضاف بركات أنه سيتم طرح دواجن مجمدة بـ20جنيه للكيلو، والأوراك المجمدة بـ18جنيه، والأجنحة بـ12جنيه، والكلاوى بـ17جنيه، والكبدة المستوردة بـ22جنيه واللحوم البرازيلى المجمدة بـ 40جنيه للكيلوجرام فضلاً عن كافة أنواع الخضار المجمد والزيت والسمن البقرى والجاموسى بأسعار مناسبة لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

 


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