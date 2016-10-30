موسكو تنفي القيام يأي طلعات جوية على حلب منذ 13 يومًا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ أى طلعات جويةعلى مدينة حلب منذ 13 يوما .

ونقلت قناة “روسيا اليوم” اليوم عن إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، قوله أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ أي طلعات فى أجواء حلب طيلة 13 يوما، فيما وجهت طائرات التحالف الدولى بقيادة واشنطن خلال اليوم الماضي فقط 9 ضربات استهدفت الأحياء السكنية فى الموصل العراقية ذات المليون نسمة”.

وأضاف المسئول الروسي قائلا “للتوضيح، وبالوقوف على مدى تقيد التحالف بالقانون الدولي الإنساني، لابد من الإشارة إلى أن قاذفات (بى ـ 52 اتش) الاستراتيجية الأمريكية وجهة ضربتين من أصل 9 استهدفت الأحياء السكنية فى المدينة العراقية المذكورة”.