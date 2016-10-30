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لأول مرة منذ يونيو 2014.. هبوط الطائرات العراقية بقاعدة القيارة بالموصل

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لأول مرة منذ يونيو 2014.. هبوط الطائرات العراقية بقاعدة القيارة بالموصل لأول مرة منذ يونيو 2014.. هبوط الطائرات العراقية بقاعدة القيارة بالموصل

>بغداد (أ ش أ)

هبطت طائرات القوة الجوية العراقية للشحن العسكرى من طراز "سى 130" فى قاعدة القيارة الجوية المحررة جنوب الموصل بمحافظة نينوى بعد استكمال عملية إعادة تأهيل مدرج القاعدة بواسطة مهندسين أمريكيين الذى دمره تنظيم داعش الإرهابى بعد اجتياح الموصل فى يونيو 2014.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن "طائرات القوة الجوية هبطت فى قاعدة القيارة الجوية لأول مرة منذ تحريرها.

وتمكنت القوات العراقية من تحرير مركز ناحية "القيارة" جنوب الموصل فى 25 أغسطس الماضى بمشاركة قطاعات ‫عسكرية من قوات "مكافحة الإرهاب" والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة لقيادة عمليات نينوى بإسناد من طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولى. . وقاعدة "القيارة" الجوية التى تبعد 60 كم جنوب مدينة الموصل تم تحريرها يوم السبت 9 يوليو والعديد من القرى المحيطة بها.


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