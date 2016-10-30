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القوات العراقية تحرر قرية جديدة جنوب شرقي الموصل

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القوات العراقية تحرر قرية جديدة جنوب شرقي الموصل القوات العراقية تحرر قرية جديدة جنوب شرقي الموصل

ارشيفية

حررت القوات العراقية، اليوم الأحد، قرية جديدة جنوب شرقي مدينة الموصل، ورفعت العلم العراقي عليها، وذلك في إطار حملة القوات العراقية المتحالفة مع قوى دولية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان:  قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تحرر قرية علي رش ضمن المحور الجنوب الشرقي لمدينة الموصل وترفع العلم العراقي عليها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن في 17 أكتوبر، انطلاق عملية تحرير محافظة نينوي ومركزها مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

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