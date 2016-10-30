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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء 6 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

مطار القاهرة الدولي

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء 6 رحلات دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وصرحت مصادر ملاحية بالمطار، أن السلطات تلقت إخطارين من شركة النيل للطيران بإلغاء رحلتيها رقم 115 والمتجهة الي جاسم، ورحلة رقم 107 المتجهة الي تبوك.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت أيضا 4 إخطارات من شركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلاتها رقم 105 المتجهة الي ينبع، ورقم 486 المتجهة الي جاسم، و511 المتجهة الي الكويت، و826 والمتجهة الي مدينة العين الأمارتية، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وأشارت المصادر الي ان سلطات المطار قامت بالتنسيق لسفر ركاب تلك الرحلات علي متن رحلات أخري.

 

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