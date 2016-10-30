“هاتريك” رونالدو ينقذ ريال مدريد بـ”الليجا”

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) وأهدر ركلة جزاء ليقود فريقه ريال مدريد لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه ألافيس إلى فوز عريض (4- 1) على ملعب “مينديزوروتزا” امس السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وحافظ الميرنجي بهذه النتيجة على الصدارة برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الثاني في حين توقف رصيد ألافيس عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة السابعة من هجمة مرتدة بعدما أرسل تيو هرنانديز تمريرة عرضية من الجهة اليسرى ليحولها ديفرسون مباشرة إلى داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

وتعادل ريال مدريد في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها كريستيانو رونالدو بعدما احتسبها حكم المباراة على ديفرسون إثر اعتراض كرة ثابتة بيده داخل منطقة الجزاء.

وسجل المهاجم البرتغالي مرة أخرى في الدقيقة 34 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء دخلت الكرة على يمين الحارس فرناندو باتشيكو.

وكاد ديفرسون أن يسجل في الدقيقة 55 عندما راوغ أمام المنطقة وأطلق تسديدة قوية ولكن نافاس أبعدها ببراعة.

وأهدر رونالدو فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 69 عندما قابل كرة عرضية بلعبة مقصية ولكنها ذهبت بعيدا عن العارضة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء على المدافع نيناند كرستيستش في الدقيقة 79 إثر جذبه لرونالدو من قميصه…لكن المهاجم البرتغالي نفذ ركلة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس باتشيكو الذي تصدى لها ببراعة.

وسجل موراتا الذي نزل بديلا في الشوط الثاني لكريم بنزيمة الهدف الثالث اثر تمريرة طولية من مارسيلو ليسبق المهاجم الإسباني الدفاع ويضعها من أعلى الحارس داخل الشباك.

واختتم رونالدو الرباعية في الدقيقة 88 بعد تبادل رائع للكرة داخل الكرة مع مارسيلو, لينهي الكرة داخل الشباك.