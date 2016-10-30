ترامب يتهم وزارة العدل الأمريكية بحماية نشاط كلينتون “الإجرامي”

اتهم المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وزارة العدل الأمريكية بحماية “النشاط الإجرامي” لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن ترامب أشار إلى الخلاف بين وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التعامل مع مجموعة جديدة من الرسائل التي اكتشفها المكتب وهي على صلة باستخدام كلينتون لخادم خاص لرسائلها الإلكترونية خلال وجودها على رأس وزراة الخارجية.

وحذر مسئولو وزارة العدل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي, من أن بعث رسالة إلى أعضاء بالكونجرس لإبلاغهم بالكشف عن مزيد من رسائل البريد الخاصة بكلينتون, حيث أن ذلك يتعارض مع سياسة الوزارة الهادفة إلى تجنب التأثير على سير الانتخابات.

وكرر ترامب الزعم بأن تطورات قضية البريد الإلكتروني تعد أكبر فضيحة سياسية منذ فضيحة ووتر جيت في سبعينيات القرن الماضي, والتي أطاحت بالرئيس ريتشارد نيكسون.

أ ش أ