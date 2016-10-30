«القوى العاملة»: بدء قبول مستندات 25 مستحقًا للمعاشات التقاعدية بالعراق

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، استقبال 25 مستحقًا للمعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، على أن يكون معهم 3 صور شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية المفعول، حيث وجدت اللجنة التي حضرت للقاهرة – مؤخرًا – من المسئولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين عدم صالحية الصور، فضلًا عن انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الـ 25 مستحقًا المطلوب استيفاء مستنداتهم لدى الوزارة، هم:” محمود علي علي العنتبلي، فوزية علي عمارة، نجية عبد الحميد إبراهيم، فاكهة عبد الرحيم، أحمد حامد أحمد، سعاد مرشدي البراوي، هيام أبو القوايم، منتهية عبد الرازق عبد الرازق، زينب خضري محمود، وهيب جودة محمد، سومة محمد مصطفى، آمنة شمرون أحمد، محمد عبد الفتاح حسن، شحاتة رمزي عازر، يمنية عيد العليم حسن، استر مكين بسطا، وحيدة علي عزازي، حامد عبد الفتاح سيد، وسليمان عبد الجليل زهران”.

وتتضمن قائمة الأسماء:” فوزية عباس محمد شبل والأولاد، زيناهم ناشد بولس والأولاد، ليلى عبد المجيد والأولاد، كنز زاخر خير الله شكر الله والأولاد، أمنية أحمد والأولاد، وصفية أبو زيد بركات والأولاد”. والمقصود هنا بالأولاد الابن حتى يبلغ الثامنة عشر من عمره، والبنت التي لم تتزوج بعد أو طلقت وليست في عصمة رجل.

وأكد سعفان، أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة، ولقاءات ثنائية – مؤخرًا – مع المسئولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد عن 26 عامًا، لملف مستحقي المعاشات التقاعدية والمنتهية خدمتهم أو العجزة منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990 حتى الآن.

وأوضح الوزير، أن اللجنة استوفت أوراق 250 مستحقًا للمعاشات، سيتم تسليم هويات “بطاقات” لهم للسفارة العراقية بالقاهرة قريبًا، لتقوم بدورها بتسليمها للوزارة لكي يتسلمها أصحابها، لصرف معاشاتهم عن نهاية العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي.

ونوه بأن المستندات المطلوبة تقدم شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- القاهرة، وحتى استيفاء طلبات الـ25 مستحقًا لإرسالها إلى المستشار العمالي بالسفارة المصرية ببغداد لتسلمها بدورها إلى الجهات المختصة التي لديها مستندات المستحقين.

أ ش أ