7 فوائد رائعة للأطعمة البحرية تهمك معرفتها

هناك تنوع كبير في الأطعمة والأكلات البحرية يجعلها مصدر ثراء وتجديد للمائدة. وتعتبر المأكولات البحرية صحية بكل المقاييس، لأنها غنية بالمغذيات، ولا تحتوي على دهون ضارة، وتوصف ضمن الحمية الغذائية للتغلب على عدد من المشاكل الصحية.

وبحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي، إليك أهم فوائد الأطعمة البحرية:

تخفيف الوزن

تمتاز الأكلات البحرية بانخفاض محتواها من السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه احتوائها على مغذيات عديدة تعزز الإحساس بالشبع مثل البروتين، لذا تساعد على خفض الوزن.

صحة القلب

الأكلات البحرية مصدر رئيسي لأحماض أوميغا3 الدهنية التي تعتبر غذاء القلب الرئيسي. تساعد هذه الدهون على خفض الكولسترول وتدعم عضلة القلب. من أغنى الأطعمة البحرية بدهون أوميغا3 السلمون والتونة والمكاريل.

صحة العيون

لدهون أوميغا3 فوائد متعددة منها أنها تشكل نسبة كبيرة من شبكية العين، كذلك تحمي هذه الدهون العيون من الشيخوخة، وتساعد على عدم تدهور الإبصار مع التقدم في العمر.

الذكاء

بحسب إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية يساعد تناول السمك باستمرار على تحسين مستويات الذكاء ووظائف الدماغ. وقد بينت أبحاث أقرتها إدارة الأغذية والأدوية أن تناول الأمهات للأسماك أثناء الحمل والرضاعة يساعد على تحسين مستويات الذكاء لدى أطفالهن. لكن ينبغي على الحوامل عدم أكل الأسماك الغنية بالزئبق، وتناول التونة الخفيفة والسلمون باعتدال.

البروتين

تناول القدر المطلوب من البروتين يساعد على ضبط التمثيل الغذائي، وتعزيز الإحساس بالشبع، وبناء العضلات، وتجديد الأنسجة والخلايا التالفة. تمتاز الأكلات البحرية بأنها غنية بالبروتين.

الاكتئاب

يقلل أكل الأطعمة البحرية من الشعور بالاكتئاب، والسبب يعود إلى التركيبة الفريدة التي تجمع بين فيتامين ب12 وأحماض أوميغا3 الدهنية، ويوجد هذان العنصران في كل الأكلات البحرية كالمحار وبلح البحر وسرطان البحر والاستاكوزا.

المناعة

تحتوي الأطعمة البحرية على فيتامين د الذي تبين أن فائدته لا تقتصر على صحة العظام وامتصاص الجسم للكالسيوم، لكنه يلعب دوراً هاماً في عمل جهاز المناعة.