صعود طفيف لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد – أول جلسات الأسبوع – على صعود بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والأجانب، في المقابل اتجه العرب صوب البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – 0.46 % ليسجل 8382.06 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.83 % مسجلا 1315.03 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.78 % ليبلغ مستوى 8309.52 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.32 % ليبلغ مستوى 340.4 نقطة، وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.36 % مسجلا 802.63 نقطة.