أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صعود طفيف لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

Google+ Print
صعود طفيف لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم صعود طفيف لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

أرشيفية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد – أول جلسات الأسبوع – على صعود بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والأجانب، في المقابل اتجه العرب صوب البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة – 0.46 % ليسجل 8382.06 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.83 % مسجلا 1315.03 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.78 % ليبلغ مستوى 8309.52 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.32 % ليبلغ مستوى 340.4 نقطة، وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.36 % مسجلا 802.63 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا