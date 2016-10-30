أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انتشال 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ مدينة زوارة الليبية

Google+ Print
انتشال 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ مدينة زوارة الليبية انتشال 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ مدينة زوارة الليبية

ارشيفية

انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد أن قذفتهم أمواج البحرعلى شواطئ مدينة “زوارة”غربى البلاد.

ونقلت قناة “روسيا” يوم عن خامس عمر البوسيفي مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر فرع “زوارة” قوله إن “فرق الهلال الأحمر انتشلت 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين قرب شاطئ ماتسوق بمدينة زوارة بعد ما قذفتهم الأمواج إلى اليابسة.

وأضاف البوسيفى إن الجثث التى قذفها البحر متحللة بشكل كامل لذلك يرجح أن يكون المركب الذى كان يقلهم قد غرق منذ أيام عديدة من الصعب التعرف بدقة على هوية الغرقى أو أصولهم، مشيرًا إلى أن ملابسات غرقهم لم تتضح حتى الآن.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة فى البحر المتوسط بشكل حاد هذا العام ، حيث غرق أكثر من 3740 مهاجرًا فى الطريق إلى أوروبا أى ما يعادل تقريبا إجمالى عدد الوفيات خلال 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا