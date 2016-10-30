انتشال 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ مدينة زوارة الليبية

انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين بعد أن قذفتهم أمواج البحرعلى شواطئ مدينة “زوارة”غربى البلاد.

ونقلت قناة “روسيا” يوم عن خامس عمر البوسيفي مدير مكتب الإعلام بالهلال الأحمر فرع “زوارة” قوله إن “فرق الهلال الأحمر انتشلت 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين قرب شاطئ ماتسوق بمدينة زوارة بعد ما قذفتهم الأمواج إلى اليابسة.

وأضاف البوسيفى إن الجثث التى قذفها البحر متحللة بشكل كامل لذلك يرجح أن يكون المركب الذى كان يقلهم قد غرق منذ أيام عديدة من الصعب التعرف بدقة على هوية الغرقى أو أصولهم، مشيرًا إلى أن ملابسات غرقهم لم تتضح حتى الآن.

وارتفع عدد الوفيات المسجلة فى البحر المتوسط بشكل حاد هذا العام ، حيث غرق أكثر من 3740 مهاجرًا فى الطريق إلى أوروبا أى ما يعادل تقريبا إجمالى عدد الوفيات خلال 2015.