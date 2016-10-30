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وزير النقل يتابع أعمال مواجهة آثار السيول على طرق البحر الأحمر والصعيد

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وزير النقل يتابع أعمال مواجهة آثار السيول على طرق البحر الأحمر والصعيد وزير النقل يتابع أعمال مواجهة آثار السيول على طرق البحر الأحمر والصعيد

وزير النقل يتابع أعمال مواجهة آثار السيول على طرق البحر الأحمر والصعيد

تفقد الدكتور  جلال سعيد وزير النقل، اليوم الأحد، عدد من الطرق التي تعرضت للسيول، حيث تفقد الطرق التي تربط السويس والعين السخنة والغردقة وسفاجا.

ثم تفقد الوزير الطرق التي تربط البحر الأحمر بالصعيد للوقوف على إجراءات ازالة آثار السيول للطرق واستعادة السلامة عليها.

ووجه وزير النقل رئيس هيئة الطرق والكباري بسرعة الانتهاء من اعمال طريق الصعيد البحر الأحمر خلال 3 ايام، وعمل التحويلات اللازمة أثناء العمل.

كما وجه الوزير تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة قيام هيئة الطرق والكباري باستكمال الاعمال اللازمة لعودة الحركة على طريق العين السخنة -الغردقة بشكل طبيعي خلال 24 ساعة.

كما وجه وزير النقل بقيام هيئة الطرق والكباري بالتدخل العاجل لازالة مخلفات السيول داخل مدينة راس غارب، حيث ضاعفت الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري وشركاتها التابعة من المعدات الخاصة بالصيانة وازالة آثار السيول في راس غارب.

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