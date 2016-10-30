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أوبك: 3 دول تمتلك 30% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية

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أوبك: 3 دول تمتلك 30% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية أوبك: 3 دول تمتلك 30% من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية

برميل النفط

بلغت الاحتياطيات النفطية لدى المملكة العربية وجمهورية العراق ودولة الكويت، حوالي 511.2 مليار برميل، ما يمثل حوالي 30 في المئة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

وأوضحت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “اوابك” في افتتاحية نشرتها الأخيرة أن إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة قدرت بحوالي 1.697 تريليون برميل في نهاية عام 2015، وأشارت أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة للدول الأعضاء في المنظمة تقدر خلال نفس الفترة بحوالي 701.6 مليار برميل تشكل حوالي 41.3 في المئة من إجمالي الاحتياطيات النفطية العالمية.

ولفتت “اوابك” أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بأن يصل انتاج النفط العالمي إلى 100.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، وأن يصل إنتاج النفط لدى 7 من الدول العربية وهي (الجزائر والعراق والكويت وقطر وليبيا والسعودية والأمارات) إلى 35.3 مليون برميل يومياً؛ ما يمثل نحو 35.2 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2040.

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أونا

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