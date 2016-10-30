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وزير سوداني: اتفاق لتصدير 800 ألف رأس أبقار إلى مصر

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وزير سوداني: اتفاق لتصدير 800 ألف رأس أبقار إلى مصر وزير سوداني: اتفاق لتصدير 800 ألف رأس أبقار إلى مصر

موسى تبن

قال وزير الثروة الحيوانية السوداني الدكتور موسى تبن إنه تم توقيع اتفاق مع لتصدير 800 ألف رأس من الأبقار للقاهرة، مشيرا إلى أن هناك وفدا مصريا زار الخرطوم العام الحالي، وطلب زيادة استيراد اللحوم خاصة الضأن.

وقال الوزير السوداني – في تصريح نقلته صحيفة أخبار اليوم الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد – إن”وزارته تهتم بصادرات اللحوم من الماشية الحية، لما تتمتع به من مزايا، منوها باعتماد خطة خمسية لزيادة حجم صادرات اللحوم من 4 آلاف طن إلى 30 ألف طن خلال 5 سنوات.

وأوضح أن السودان يملك نحو 108 ملايين رأس من الماشية بأنواعها،الأبقار والأغنام والإبل،لافتا إلى إنتاج 52 مليون جرعة طعوم لتحصينها ويتوقع زيادتها إلى 100 مليون جرعة خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير السوداني إلى توقيع اتفاق مبدئي مع إمارة العين بالإمارات العربية المتحدة، لاقامة 6 مشروعات لصناعة الألبان بالسودان ، فضلا عن مشروع لصيد الأسماك على طول ساحل البحر الأحمر،ومصنع للأسماك يكون نواة للتصدير للخارج .

أ ش أ

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