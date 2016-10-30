شرطة أبوظبي تطلق دوريات السعادة

أطلقت شرطة أبوظبي صباح اليوم دوريات السعادة بحضور معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة واللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي.

دوريات السعادة ستمنح مكافآت للسائقين الملتزمين بقواعد السير والمرور، كما أنها ستقوم بعمل تثقيفي وتوعوي. وستكون المكافآت عبارة عن قسائم شرائية.

كما ستعطي المبادرة السائقين المخالفين مخالفات بسيطة عبارة عن بطاقات صفراء تحذيرية.

وقالت معالي عهود الرومي في تغريدة لها على حسابها الرسمي في تويتر أن دوريات السعادة مبادرة مبتكرة وفريدة عالميا تعزز الثقافة المرورية الآمنة وتشجع الالتزام والسلوك الإيجابي وتحقق سلامة الطرق.