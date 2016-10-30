تحرير 6 قضايا اتجار بالمخدرات خلال حملة تموينية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من تحرير 6 قضايا مواد مخدرة فى حملة تموينية لضبط الأسواق بالمنيا.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث التموين، يفيد القبض على "خ .ح"، 31 سنة عاطل، ومقيم بمركز مغاغة والسابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها القضية رقم 3093 لسنة 2010 جنايات مركز مغاغة "مخدرات"، وبحوزته 18 طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، ولفافة كبيرة تحتوى على نبات البانجو المخدر تزن 3 كجم و"ط . م"، 29 سنة، سائق، و"م . ع"، 24 سنة عامل وبحوزته 13 فرش حشيش بوزن 1300 جرام، و3500 قرص لعقار التامول المخدر.. كما تمكنت الحملة من ضبط 20 تذكرة هيروين بحوزة الثانى.