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تحرير 6 قضايا اتجار بالمخدرات خلال حملة تموينية بالمنيا

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تحرير 6 قضايا اتجار بالمخدرات خلال حملة تموينية بالمنيا تحرير 6 قضايا اتجار بالمخدرات خلال حملة تموينية بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من تحرير 6 قضايا مواد مخدرة فى حملة تموينية لضبط الأسواق بالمنيا.

 

 

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث ، يفيد القبض على "خ .ح"، 31 سنة عاطل، ومقيم بمركز مغاغة والسابق اتهامه فى 9 قضايا آخرها القضية رقم 3093 لسنة 2010 جنايات مركز مغاغة "مخدرات"، وبحوزته 18 طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، ولفافة كبيرة تحتوى على نبات البانجو المخدر تزن 3 كجم  و"ط . م"، 29 سنة، سائق، و"م . ع"، 24 سنة عامل وبحوزته 13 فرش حشيش بوزن  1300 جرام، و3500 قرص لعقار التامول المخدر..  كما تمكنت الحملة من ضبط 20 تذكرة هيروين بحوزة الثانى.


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