أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: التيارات المتطرفة تولد في الإنسان فكرة "الأنا" النازية -
مساء الأنوار: اﻻتحاد السكندري يعترض على تعيين "إبراهيم نور الدين" حكمًا للقاء اﻷهلي -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع أحمد الشيخ - نجم الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي عقب وفاة زوجته -
مساء الأنوار: أرقام قياسية سلبية خرج بها الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي -
العرب اليوم: حصار "داعش" في الطبقة السورية وطوق أمني حول الضفة الغربية -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: مشاهد قطع الرقاب لـ "داعش" لا تتم بشكل عشوائي بل هى مدروسة -
مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ7 من مهرجان الفضائيات العربية

Google+ Print
سميرة سعيد خلال التكريم بفاعليات الدورة السباعة من مهرجان الفضئيات العربية

سميرة سعيد خلال التكريم بفاعليات الدورة السباعة من مهرجان الفضئيات العربية

شهدت الدورة السابعة لمهرجان الفضائيات العربية – الذي أقيم داخل فندق إنتركونتننتال سميراميس – تكريم عدد من نجم الفن والإعلام والشخصيات العامة من المتميزين في عام 2016.

وشارك الإعلامي أحمد عليوة، رئيس المهرجان، في توزيع الجوائز، وتضمنت قائمة المكرمين من نجوم الفن:” سميرة سعيد، شريف منير ، محمد رمضان، هالة صدقي، يوسف الشريف، رانيا يوسف، حنان مطاوع، وماجد المصري”.

كما تضمنت القائمة عددًا من الإعلاميين وصناع الفضائيات المصرية، ومنهم:” أحمد سعيد، مدير قناة القاهرة و الناس، ميلد أبي رعد، المشرف العام على القناة، ومذيعات برنامج نفسنة، هيدي كريم، حبيبة، وانتصار “.

وتم تكريم – خلال فعاليات المهرجان – إيهاب جلال، عن النهار العامة، محمد الجازوي، عن النهار رداما، شريف عامر، عن قناة MBC، وطارق عبد المحسن، المنظم والراعي الإعلامي للمهرجان، عن أفضل شركة دعاية وإعلان، فيما تم تكريم سامح مراد، عن أفضل ديكور.

وكانت شركة سارانا للمجوهرات هي راعي المهرجان، والتي قدمت جوائزة خاصة للإعلامية إسعاد يونس، الفنانة يسرا، والنجمة الشابة ريم مصطفى.

unnamed unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed (4) unnamed (5) unnamed (6) unnamed (7) unnamed (8) unnamed (9) unnamed (10)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا