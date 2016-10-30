بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ7 من مهرجان الفضائيات العربية

شهدت الدورة السابعة لمهرجان الفضائيات العربية – الذي أقيم داخل فندق إنتركونتننتال سميراميس – تكريم عدد من نجم الفن والإعلام والشخصيات العامة من المتميزين في عام 2016.

وشارك الإعلامي أحمد عليوة، رئيس المهرجان، في توزيع الجوائز، وتضمنت قائمة المكرمين من نجوم الفن:” سميرة سعيد، شريف منير ، محمد رمضان، هالة صدقي، يوسف الشريف، رانيا يوسف، حنان مطاوع، وماجد المصري”.

كما تضمنت القائمة عددًا من الإعلاميين وصناع الفضائيات المصرية، ومنهم:” أحمد سعيد، مدير قناة القاهرة و الناس، ميلد أبي رعد، المشرف العام على القناة، ومذيعات برنامج نفسنة، هيدي كريم، حبيبة، وانتصار “.

وتم تكريم – خلال فعاليات المهرجان – إيهاب جلال، عن النهار العامة، محمد الجازوي، عن النهار رداما، شريف عامر، عن قناة MBC، وطارق عبد المحسن، المنظم والراعي الإعلامي للمهرجان، عن أفضل شركة دعاية وإعلان، فيما تم تكريم سامح مراد، عن أفضل ديكور.

وكانت شركة سارانا للمجوهرات هي راعي المهرجان، والتي قدمت جوائزة خاصة للإعلامية إسعاد يونس، الفنانة يسرا، والنجمة الشابة ريم مصطفى.