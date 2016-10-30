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3 علاجات منزلية للتغلب على علامات تمدد الجلد أثناء الحمل

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3 علاجات منزلية للتغلب على علامات تمدد الجلد أثناء الحمل 3 علاجات منزلية للتغلب على علامات تمدد الجلد أثناء الحمل

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن علامات تمدد الجلد هى واحدة من المشاكل المتكررة التى تواجهها جميع النساء بعد الحمل والولادة، وتظهر لأسباب عديدة مثل الزيادة المفرطة فى الوزن أو فقدان الوزن المفاجئ، وفى هذا الصدد قدم التقرير علاجات منزلية فعالة لعلاج مشكلة علامات التمدد بعد الحمل ، وتتضمن الآتى:

1.الصبار:

هو واحد من المكونات الأكثر شيوعا التى يمكن أن تساعد فى علاج تمدد الجلد، وكل ما يمكنك القيام به هو إخراج الهلام من الصبار وتدليك المنطقة التى يوجد بها تمدد لمدة 15 دقيقة، لأنه يساعد على التخلص من علامات تمدد الجلد بعد الحمل فى غضون أيام قليلة.

2.عصير البطاطس:

البطاطس تحتوى على مضادات الأكسدة، كما تساعد فى التخلص من علامات التمدد بسهولة، ومن الممكن جمع البطاطس المبشورة والضغط على العصير ووضعها على علامات التمدد من أجل التخلص من علامات التمدد بسهولة.

3-العسل :

من الممكن وضع العسل  على المناطق التى يوجد بها علامات تمدد وغسل المنطقة المصابة بالماء الفاتر بعد مرور بعض الوقت، ويفضل أن يتم ذلك مرتين فى اليوم حتى يساعد على التخلص من علامات التمدد بسهولة. 


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