راخوي ينال ثقة الأغلبية في البرلمان الإسباني ليشكل الحكومة لولاية ثانية

نال زعيم حزب “الشعب” المحافظ في إسبانيا، ماريانو راخوي، مساء اليوم السبت، ثقة البرلمان ليتولى رئاسة الحكومة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

وبحسب وكالة الأناضول التركية حصل راخوي على الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية من التصويت، بعد أن حصل على 170 صوتًا، مقابل 111 ضده، فيما امتنع 68 آخرون عن التصويت.

وفي الجولة الأولى التي انطلقت الأربعاء الماضي، واستمرت حتى الخميس، حصل راخوي، على 170 صوتًا مؤيدًا في البرلمان مقابل 180 رافضا، حيث كان لزاما أن يحصل على الأغلبية المطلقة.

وطالب راخوي في جلسة للبرلمان حول التصويت على حكومته، أعضاء البرلمان منحه الثقة.

وأوضح أن جلّ ما يبغيه هو تشكيل حكومة تتطلع إلى المستقبل.