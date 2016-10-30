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القوات السورية تشن هجومًا على مناطق فى حلب

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القوات السورية تشن هجومًا على مناطق فى حلب القوات السورية تشن هجومًا على مناطق فى حلب

غارة على حلب – أرشيفية

شنت قوات السورية هجومًا مضادًا تحت غطاء الغارات الجوية فى محاولة لاستعادة السيطرة على مناطق خسرتها أمام قوات المعارضة فى مدينة حلب الواقعة شمال البلاد.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” بالعربية اليوم الأحد، عن المرصد السوري لحقوق الانسان قوله أن الهجوم الجديد للقوات السورية وحلفائها متواصل تحت غطاء الغارات الجوية الروسية والسورية ولكن لم تنجح فى استعادة السيطرة على المناطق التى خسرتها.

وأضاف المرصد أن معظم أعمال القتال والغارات الجوية تتركز فى غربي حلب وفى الأطراف الجنوبية للمدينة.

يأتى هذا فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر لـ”سكاى نيوز” بمقتل العميد محمد على محمد حسيني وهو من أبرز قيادات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بمعارك حلب على يد فصائل المعارضة.

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