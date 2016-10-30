الليلة.. جونيور أجاي يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري

يلتقي اليوم الأحد، فريق النادي الأهلي بنظيره الاتحاد السكندري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الثامنة مساءا باستاد بترو سبورت.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

ولعب الأهلى ست مباريات حتى الآن فاز فى خمس منها وتعادل فى آخر مبارياته امام بتروجت، بينما لعب الاتحاد السكندرى حتى الآن ست مباريات فاز فى اربعة منها ولقى هزيمتين وكان قد حقق اخر انتصاراته فى الاسبوع السابق على طنطا ويتطلع ايضا تحت قيادة مختار مخنار المدير الفنى لمواصلة انتصاراته على حساب الأهلي.

وأعلن حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري .

وضمت القائمة كل من: شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي في حراسة المرمي، وأحمد فتحي، أحمد حجازي، سعد سمير، علي معلول، محمد هاني، حسين السيد في خط الدفاع، وعمرو السولية، حسام غالي، أكرم توفيق، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد،، صالح جمعة، ميدو جابر في خط الوسط، وفي الهجوم: جونيور أجاي، عمرو جمال.