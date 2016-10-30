رئيس تنزانيا يأمر بملاحقة ومعاقبة صيادي الفيلة بلا استثناء

أمر جون ماغوفولي، رئيس تنزانيا، قوات الأمن بملاحقة كبار المجرمين الذين يمولون الشبكات المنظمة المسؤولة عن صيد الأفيال قائلًا، إنه” لا يوجد استثناء لأحد من العقاب”.

وقال ماغوفولي – في بيان – “أنا وراءكم …اعتقلوا كل الضالعين في هذه التجارة المحظورة لا يجب استثناء أحد أيًا كان منصبه وعمره ودينه … أو شعبيته.”

وأضاف “طاردوهم جميعًا… حتى نحمي أفيالنا من القتل”.

يشار إلى أن تنازنيا تعتمد على عائدات السياحة ورحلات السفاري، لكنها تعاني من وجود صيادين يسعون وراء العاج لبيعه في آسيا.

وتعج منطقة سيرينجيتي الشهيرة في تنزانيا بالحيوانات البرية وبها جبل كليمنغارو، أعلى جبل في إفريقيا.

ووعد ماغوفولي، منذ توليه السلطة في عام 2015، بالقضاء على الفساد وسوء الإدارة.

سكاي نيوز