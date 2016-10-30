ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سجن في اليمن إلى 45 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا قصف التحالف العربي لسجن في المدينة المطلة على البحر الأحمر، إلى 45 قتيلًا من بينهم سجناء.

وقالت مسؤول محلي وأقارب ومصادر طبية في مدينة الحديدة اليمنية، اليوم الأحد، إن السجن الواقع في منطقة الزيدية بالمدينة كان يضم 84 سجينا عندما تعرض للقصف ثلاث مرات يوم السبت، بحسب وكالة “رويترز”.

ويقاتل التحالف الذي تقوده السعودية الحوثيين منذ مارس 2015، في محاولة لإعادة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي الذي فرت حكومته من العاصمة صنعاء أمام تقدم الحوثيين في أواخر 2014.

وذكر مسؤولون وسكان أن 17 مدنيا على الأقل قتلوا في محافظة تعز في جنوب غرب البلاد يوم السبت في غارة جوية للتحالف أصابت منزلا.

ورفض هادي أمس خطة سلام اقترحتها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وقال إن الخطة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الحرب والدمار.