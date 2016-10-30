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النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة النشرة المرورية الصباحية.. تباطؤ حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

شهدت بعض محاور القاهرة والجيزة ظهور كثافات مرورية أعلى الطرق التى أدت إلى تباطؤ حركة السيارات بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات المرورية بهدف تسيير حركة السيارات.

 

ظهرت أحجام مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس وأيضا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبه ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصله المعلقة و بمنزل محور النصر.

 

وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى الفنجرى القادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر يفضل توجه السيارات لشارع والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائرى.

 

وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من محور صلاح سالم فى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو، وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

 

 وظهرت أحجام مرورية على الدائرى القادم من أعلى المرج الجديدة وكذلك الأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادى والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحى وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر ومتجه لمنزل جامعه القاهرة يفضل التوجه لمنزل أحمد عرابى.

 

وشهدت شوارع الجيزة كثافات مرورية منها شارع مراد والنيل السياحى للمتجه إلى الوراق وميدان الكيت كات و بشارعى فيصل والهرم للمتجه إلى ميدان الجيزة وظهرت أحجام مرورية بمطلع 15 مايو للقادم من سفنكس ومتجه وسط البلد.

 

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بالمنيب والمريوطية بسبب زيادة الأحمال وبنزلة شارع البحر الأعظم وصولا بكورنيش النيل حتى الوراق فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

 

وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة وشارع التحرير حتى ميدان الدقى وصولا إلى شارع السودان الذى ظهرت به أحجام مرورية أمام مزلقان ناهيا وأرض اللواء وأسفل المحور بسبب المواقف العشوائية.

 

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