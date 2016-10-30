اعتراض صاروخين أطلقتهما مليشيات الحوثيين على مأرب

اعترضت منظومة الدفاع الجوى الصاروخية "باترويت" التابعة لدول التحالف العربى فى مأرب الليلة الماضية صاروخا باليستيا أطلقته مليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح باتجاه مدينة مأرب شرق صنعاء .

وذكر المركز الاعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن هذا هو الصاروخ الثانى الذى تطلقه المليشيات على مأرب خلال ساعات وتم تدميرهما دون وقوع خسائر .

فى سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش والمقاومة فى مأرب مواقع المليشيات فى صرواح مستهدفة تعزيزات عسكرية استقدمتها عناصرهم من صنعاء وشوهدت سيارات الإسعاف تسرع إلى المواقع المستهدفة .

وأوضحت مصادر المقاومة أن 22 جثة لعناصر المليشيات تم نقلها من جبهة صرواح غرب مأرب فى الأيام الماضية لدفنها فى المديريات التابعة للمحافظة من بينهم ضابطان برتبة عقيد فى الحرس الجمهورى .

وفى محافظة الجوف شمال مأرب، تصدت قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية لمحاولة تسلل قامت بها عناصر المليشيات إلى معسكر السلان الذى تسيطر عليه القوات مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم.

كما قامت طائرات دول التحالف العربى بقصف طقمين عسكريين للمليشيات فى مديرية المتون بمحافظة الجوف مما أدى إلى تدميرهما.

وفى محافظة حجة شمال غرب اليمن، قتل وجرح العشرات من عناصر المليشيات فى قصف لمدفعية الجيش على مواقعهم طوال أمس .

وذكر المركز الاعلامى للمنطقة العسكرية الخامس أن القصف أدى إلى مقتل 10 وجرح 6 من عناصر المليشيات فى جبهة ميدى وتدمير دبابة و3 مخازن للذخيرة فى جبهتى ميدى وحرض .