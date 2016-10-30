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نائب وزير المالية: لم يتحدد موعد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بعد”

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نائب وزير المالية: لم يتحدد موعد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بعد” نائب وزير المالية: لم يتحدد موعد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بعد”

نائب وزير المالية

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن اختارت المجموعة المالية هيرميس وبنك اتش.اس.بي.سي لتقديم المشورة في طرح حصة من بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في مصر في سوق المال.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أعلن في مارس، أن المركزي سيطرح في بورصة مصر أواخر هذا العام حصة من أسهم البنك العربي الأفريقي كما سيطرح 20 بالمئة من أسهم بنك القاهرة من خلال زيادة رأس المال في البورصة.

وأضاف كوجك لرويترز، اليوم الأحد، أنه “لم يتحدد موعد طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بعد.”

تأسس بنك القاهرة في مايو أيار عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأسماله الحالي 1.6 مليار جنيه موزع على 400 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد. ويمتلك البنك نحو أربعة ملايين حساب مصرفي للأفراد والشركات والمؤسسات.

وتمتلك المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو 20 بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.

وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر تشرين الاول عام 2006 عندما باعت 80 بالمئة من بنك الاسكندرية لبنك انتيسا سان باولو الايطالي مقابل 1.6 مليار دولار.

وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة ووحداته نحو 240 فرعا ووحدة في مختلف أنحاء مصر ويبلغ عدد العاملين بالمصرف نحو 7500 موظف.

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