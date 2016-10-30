مخرج ألماني: ترامب «مهرج مخيف» وكلينتون «وكيلة وول ستريت»

وصف المخرج المسرحي الألماني، فرانك كاستورف، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بـ”المهرج المخيف”.

ووصف كاستورف (65 عاماً) في تعليقات قبل افتتاحه لأحدث عروضه في شتوتعارت، اليوم الأحد، العملية الانتخابية الأمريكية بغير الديمقراطية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ووصف المخرج ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات هيلاري كلينتون بـ”الأرواح المتقاربة”.

وقال كاستورف: “ترامب الملياردر وكلينتون المليونيرة ليسا ديمقراطيين، إنهما يمثلان القلة المسيطرة”.

وأضاف: “كلينتون ليست إلا وكيلة لوول ستريت”.

وأوضح كاستورف أن “عرضه لأوبرا فاوست للمؤلف الفرنسي شرال جونو في دار الأوبرا في شتوتغارت يتناول أيضاً قضية القيم الديمقراطية”.