وزير التموين يوجه بتوفير السلع الغذائية للمحافظات المتضررة من السيول

أصدر محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات لمديري المدريات بالمحافظات المتضررة من السيول بتوفير السلع الغذائية للمواطنين والخبز اللازم لحياتهم اليومية.

وأكد مصيلحي، أن رصيد الدقيق بتلك المحافظات آمن تمامًا، مشيرًا إلى أن الصوامع بها مؤمنة بالكامل، موجهًا بمراجعة المنشآت التموينية بتلك المحافظات، ومشددًا على ضرورة توفير السلع الغذائية تحسبًا لأي طارئ.

وقال مصيلحي، إن صوامع القمع بمدينة الغردقة ومدينة سفاجا مؤمنة بالكامل، مشيرًا إلى أنه على اتصال دائم بالمحافظين ومديري مدريات التموين بتلك المحافظات، للوقوف على الحالة التموينية والاطمئنان على معدلات إنتاج الخبز المدعم والسلع الأساسية حتى يتم التدخل أن لزم الأمر.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من مدير مديرية تموين البحر الأحمر، ربيع محمد إسماعيل، أكد فيه أنه قام بصرف 5 آلاف رغيف خبز إلى رأس غارب من مدينة الغردقة، بعد أن تعرضت مدينه رأس غارب للسيول، طبقًا لتعليمات الوزير.

وأكد التقرير أن محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها بعد إزاحة المياه منها.

أ ش أ