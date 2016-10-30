حبس عاطلة 4 أيام على ذمة التحقيق لإدارتها شقة للدعارة بالمنوفية

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، حبس عاطلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارتها شقة للدعارة بالمدينة.

كان اللواء خالد توفيق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من الرائد معتز ندا رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن المنوفية، من ضبط "حكمت .ج. ت" 25 عاما عاطلة، ومقيم منوف حال ممارستها الرذيلة والدعارة السرية مع أحد الرجال راغبى المتعة، وتصوير العملية الجنسية فى أكثر من مقطع فيديو، وذلك بهدف اتساع نشاطه وترغيب وإغواء وتحريض الشباب على ممارسة الدعارة والرذيلة، مقابل أجر مادى دون تمييز.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.