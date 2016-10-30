الصندوق الاجتماعى ينظم ورشة عمل تشاركية حول صناعة الأثاث بدمياط اليوم

ينظم الصندوق الاجتماعى للتنمية، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاركية حول صناعة الأثاث بدمياط بمشاركة شركة استشارية كبرى بنادى الشرطة بمدينة دمياط، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وقال وائل العاصى، مدير مكتب الصندوق الاجتماعى بدمياط، فى بيان صحفى، إن هذه الورشة تأتى فى إطار مشروع دعم التجمعات الإنتاجية الممول من بنك التنمية الأفريقى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتفعيل مبادرات التنمية للنهوض بهذا التجمع الصناعى فى محافظة دمياط، والتى تعد قلعة صناعة الأثاث فى مصر .

وأضاف أنه سيتم من خلال ورشة العمل عرض الدراسة التى قامت بها الشركة الاستشارية عن صناعة الأثاث بدمياط والتحديات التى تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل للنهوض بمجتمع دمياط للأثاث والعاملين بهذه الصناعة .