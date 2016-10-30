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ضبط 200 طن أرز شعير قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

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ضبط 200 طن أرز شعير قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة ضبط 200 طن أرز شعير قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

تمكن قبل قليل، رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، من ضبط "200 طن أرز شعير تم حبسها عن التداول فى الأسواق بالبحيرة .

 

تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام فريق من ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والرائد محمد أبو غزالة رئيس مباحث كوم حمادة بالاشتراك مع مباحث برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، من ضبط  "يحيى ع.ع" صاحب مخزن أرز كائن بمدينة كوم حمادة لقيامه بتجميع وتخزين كميات من الأرز الشعير  ( 200 ) طن، وحبسها عن التداول بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها، مستفيداً من فارق الأسعار محققاً أرباحا غير مشروعة.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بمضمون ما تقدم، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .


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مصر 365

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