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وزارة الطيران تحيي ذكرى ضحايا الطائرة الروسية بـ”وقفة بالشموع”

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وزارة الطيران تحيي ذكرى ضحايا الطائرة الروسية بـ”وقفة بالشموع” وزارة الطيران تحيي ذكرى ضحايا الطائرة الروسية بـ”وقفة بالشموع”

الطائرة الروسية المنكوبة
>(أرشيفية)

تنظم وزارة الطيران المدني، اليوم الأحد، وقفة بالشموع، لإحياء الذكرى الأولى لضحايا الطائرة الروسية، والتى سقطت فى منطقة الحسنة بالعريش فى ٣٠ أكتوبر العام الماضى، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولى فى طريقها إلى سان بطرسبورج فى روسيا وعلى متنها 224 شخصا.

 

وقالت مصادر، إن وزراء “الطيران ، والسياحة ، والآثار”، والسفير الروسى بالقاهرة ، ولفيف من وكالات الاعلام الأجنبية والروسية ، سيحضرون الوقفة عند النصب التذكارى الذى تم إنشائه بشرم الشيخ عقب الحادث ، كما ستقام صلاة على أرواح الضحايا بكاتدرائية شرم الشيخ .

الجدير بالذكر أن الجهات القضائية والأمنية تواصل تحقيقاتها ، فى المذكرة التى تقدمت بها الجهات القضائية الروسية ، بإرجاع الحادث لعامل تخريبى بوضع قنبلة فى مخزن العفش الخاص بالطائرة .

 

وكانت هناك زيارات متعددة من جانب وزير الطيران والنائب العام ، لإطلاع الجانب الروسي على آخر تطورات التحقيق الجنائى والفنى ، والذى شاركت فيه عدة جهات دولية برئاسة الطيار أيمن المقدم رئيس لجنة تحليل الحوادث بوزارة الطيران .

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